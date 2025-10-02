Napoli blitz dei Carabinieri a Soccavo e al rione Traiano | arresti e droga sequestrata
Sequestrati oltre 300 grammi di hashish, cocaina e marijuana: in manette un 44enne, denunciate otto persone. NAPOLI – Controlli serrati dei Carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli tra Soccavo e il rione Traiano, due quartieri da tempo al centro delle attività di contrasto allo spaccio di droga. Durante i blitz è finito in manette I. S. M., 44enne originario di Alatri (Frosinone). L’uomo è stato fermato in via Tertulliano e trovato in possesso di 331 grammi di hashish, 15 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e 1.308 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Nelle sue disponibilità anche una pistola ad aria compressa, priva del tappo rosso e con relativo munizionamento. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
