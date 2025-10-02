Napoli binari della stazione Garibaldi bloccati ieri per ore | Blocchiamo tutto per la Flotilla

Teleclubitalia.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplode in tutta Italia la protesta dei ProPal quando dalla Flotilla arrivano le prime notizie di un abbordaggio di Israele. A Napoli, il corteo, che fino a quel momento aveva sfilato pacificamente per le strade intorno a piazza Garibaldi per esprimere solidarietà ai civili impegnati in missioni umanitarie in aree a rischio, si è improvvisamente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

