Napoli binari della stazione Garibaldi bloccati ieri per ore | Blocchiamo tutto per la Flotilla
Esplode in tutta Italia la protesta dei ProPal quando dalla Flotilla arrivano le prime notizie di un abbordaggio di Israele. A Napoli, il corteo, che fino a quel momento aveva sfilato pacificamente per le strade intorno a piazza Garibaldi per esprimere solidarietà ai civili impegnati in missioni umanitarie in aree a rischio, si è improvvisamente
I partecipanti al corteo a "sostegno della Palestina e della flotilla" hanno occupato la stazione centrale. I manifestanti hanno fatto irruzione sui binari determinando disagi al nodo di Napoli. Il presidio è terminato dopo alcuni minuti.
Corteo pro Pal occupa i binari della stazione di #Napoli - Un gruppo di manifestanti è entrato in stazione dopo che il corteo si è spezzato #GlobalSumudFilotilla #GlobalMovementToGaza
Manifestanti occupano i binari della stazione di Napoli per Gaza: "Per la Flotilla blocchiamo tutto" - Manifestanti arrivano nella stazione Garibaldi e occupano i binari: "Palestina libera: se toccano la Flotilla, noi blocchiamo tutto"
Corteo per la Flotilla, "occupata" la Stazione Garibaldi: «Blocchiamo tutto» - Nel pomeriggio di oggi, alcuni scioperanti si sono riuniti in piazza Garibaldi per manifestare il proprio sostegno al