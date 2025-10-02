Napoli auto rubata all’aeroporto di Barcellona ritrovata a Pianura
Una Renault Arkana del valore di circa 40mila euro, rubata appena due giorni prima all’aeroporto di Barcellona, è stata recuperata nel quartiere Pianura dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli. L’operazione segna il debutto operativo del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.), nuova struttura investigativa dedicata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: napoli - auto
Scontro auto-moto a Napoli, morto vigilante di 47 anni: incidente a viale Maddalena
Tragico incidente a Napoli: T-Max contro auto: muore guarda giurata
Napoli, tragico incidente: muore vigilante di 47 anni in scontro auto-moto
La Bussola TV. . Napoli, accompagna il figlio in ospedale e lascia l'auto in sosta al parcheggiatore abusivo: al ritorno la trova più, rubata. Il video catturato dal reporter Fabio De Rienzo. - facebook.com Vai su Facebook
#Flotilla abbordata da forze Israele, scoppia la protesta in Italia: mobilitazioni in corso da Napoli a Roma - X Vai su X
Polizia Metropolitana recupera a Napoli auto rubata a Barcellona - La Polizia Metropolitana di Napoli ha individuato e recuperato, nel quartiere Pianura, un'autovettura di lusso rubata all'aeroporto di Barcellona. Come scrive ansa.it
Portano a Pianura le nuove frontiere del traffico internazionale d'auto rubate - A individuarla e recuperare l'auto rubata in Spagna sono stati gli agenti del nuovo Nucleo Investigazione Stradale Ambientale - Scrive napolitoday.it