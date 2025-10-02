Napoli auto rubata all’aeroporto di Barcellona ritrovata a Pianura

Una Renault Arkana del valore di circa 40mila euro, rubata appena due giorni prima allaeroporto di Barcellona, è stata recuperata nel quartiere Pianura dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli.   L’operazione segna il debutto operativo del Nucleo Investigazione Stradale Ambientale (N.I.S.A.), nuova struttura investigativa dedicata . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

