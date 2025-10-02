Napoli al Vomero crolla un altro grosso albero

Tempo di lettura: < 1 minuto Un pesante tonfo, ed anche qualche spavento, nel cuore del Vomero. Intorno alle 14 di oggi, un grosso albero è crollato, all’incrocio tra via Vaccaro e via Luca Giordano. Nessuna persona coinvolta, ma seri danni ad una vettura, parcheggiata in via Vaccaro. L’area interessata è stata transennata. Sul posto la Polizia municipale è i Vigili del fuoco. Non è il primo albero a rovinare al suolo, nelle ultime settimane in zona collinare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, al Vomero crolla un altro grosso albero

In questa notizia si parla di: napoli - vomero

Emergenza blatte a Napoli, allarme igienico-sanitario tra Vomero e Arenella: cause dell'invasione e rischi

Emergenza igienico-sanitaria a Napoli: il Vomero e l’Arenella sotto assedio dalle blatte

Napoli, controlli nella movida del Vomero: sanzioni per oltre 28mila euro

Un bosco di convenienza! Ti aspettiamo: Vomero – Corso Europa 44/46, Napoli Napoli Nord – Via Caserta al Bravo 192, Napoli Fuorigrotta – Viale Augusto 109, Napoli Nola – Via Variante 7Bis KM 50,500 SNC Pozzuoli – Via Campana 227 - facebook.com Vai su Facebook

#23settembre 1985, ore 21.30, Napoli, quartiere del Vomero: Giancarlo #Siani, giovane cronista de "Il Mattino", viene assassinato sotto casa dalla Camorra. Il documentario "Quarant'anni senza Giancarlo Siani" in onda martedì 23 settembre su #Rai3 in prima - X Vai su X

Forti raffiche di vento a Napoli, crolla un (altro) albero al Vomero - Le forti raffiche di vento che stanno interessando Napoli e la provincia hanno provocato il crollo di un grande albero in via Andre Vaccaro, nel quartiere Vomero ... msn.com scrive

Maltempo, albero crolla in via Luca Giordano al Vomero e schiaccia le auto - Un albero crolla per le forti raffiche di vento e schiaccia le auto in sosta in strada. Riporta fanpage.it