napoli al vomero crolla un altro grosso albero

Tempo di lettura: < 1 minuto Un pesante tonfo, ed anche qualche spavento, nel cuore del Vomero. Intorno alle 14 di oggi, un grosso albero è crollato, all’incrocio tra via Vaccaro e via Luca Giordano. Nessuna persona coinvolta, ma seri danni ad una vettura, parcheggiata in via Vaccaro. L’area interessata è stata transennata. Sul posto la Polizia municipale è i Vigili del fuoco. Non è il primo albero a rovinare al suolo, nelle ultime settimane in zona collinare. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

