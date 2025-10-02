Napoli al Maschio Angioino torna ‘Danza in prima’
Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo della prima edizione, torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – Maschio Angioino. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 17.00. L’iniziativa, organizzata dalla Municipalità 1 con il contributo economico dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli guidato da Teresa Armato, conferma la volontà di valorizzare i giovani talenti della città attraverso l’arte. Sedici scuole di danza hanno aderito al progetto e saranno presenti con i loro ballerini per allietare il pubblico con le loro performance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: napoli - maschio
“Musica al Castello”: dal 25 luglio concerti al Maschio Angioino per l’Estate a Napoli 2025
Mimmo Jodice e il Maschio Angioino: la Napoli sospesa di “Napoli Metafisica”
Rimosse oltre 5 tonnellate di rifiuti sotto le mura del Maschio Angioino a Napoli
Nel meraviglioso Maschio Angioino - Castel Nuovo di Napoli, sabato 4 ottobre alle 17.00 inaugura la nuova personale di Ciro Palumbo "INFINITO. Visioni dell'altrove" La mostra, visitabile dal 4 al 25 ottobre 2025, è realizzata con la direzione artistica di Daniel Vai su Facebook
Torna al Maschio Angioino il Capability Festival, rassegna del Comune di Napoli sulle disabilità, raccontate attraverso spettacoli, musica, proiezioni, incontri. La quarta edizione, si svolge dal 15 al 19 ottobre. Guarda il servizio della WebTV - X Vai su X
Napoli, al Maschio Angioino torna “Danza in Prima” - Napoli, 2 Ottobre – Dopo il successo della prima edizione, torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – ... Segnala sciscianonotizie.it
"Danza in Prima"al Maschio Angioino: Napoli celebra i giovani talenti - L'articolo "Danza in Prima"al Maschio Angioino: Napoli celebra i giovani talenti proviene da OttoPagine. Secondo msn.com