Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo della prima edizione, torna “Danza in Prima”, la manifestazione dedicata all’arte della danza che quest’anno avrà come palcoscenico il Cortile del Castel Nuovo – Maschio Angioino. L’appuntamento è per sabato 4 ottobre alle ore 17.00. L’iniziativa, organizzata dalla Municipalità 1 con il contributo economico dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli guidato da Teresa Armato, conferma la volontà di valorizzare i giovani talenti della città attraverso l’arte. Sedici scuole di danza hanno aderito al progetto e saranno presenti con i loro ballerini per allietare il pubblico con le loro performance. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Napoli, al Maschio Angioino torna ‘Danza in prima’