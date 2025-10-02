Napoli a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica

Forzazzurri.net | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Napoli, contro il Benfica possibile divieto di trasferta per i tifosi azzurro Il Napoli rischia di dover fare a meno dei tifosi azzurri nella trasferta . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

napoli a rischio la trasferta di lisbona per la gara contro il benfica

© Forzazzurri.net - Napoli, a rischio la trasferta di Lisbona per la gara contro il Benfica

In questa notizia si parla di: napoli - rischio

Napoli, obiettivo a rischio: si inserisce il Barcellona

Napoli, accelerata degli azzurri: il rischio è forte

Le previsioni meteo su Napoli e Campania, ancora sole e caldo ma giovedì rischio temporali

napoli rischio trasferta lisbonaGuerriglia a Napoli, a rischio trasferta col Benfica. Si tema una vendetta - Nella giornata di ieri sono avvenuti alcuni scontri tra tifosi del Napoli e dello Sporting Lisbona, presenti in città per la partita di Champions League. Come scrive msn.com

napoli rischio trasferta lisbonaDopo gli scontri di ieri ai tifosi del Napoli potrebbe essere vietata la trasferta per il Benfica - Il Corriere del Mezzogiorno anticipa l'ipotesi di chiudere la trasferta col Benfica ai tifosi del Napoli per evitare scontri ... ilnapolista.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Napoli Rischio Trasferta Lisbona