MV Agusta il nuovo Ceo | Moto belle e possibili Produzione in Italia

Gazzetta.it | 2 ott 2025

Dopo mesi turbolenti e il divorzio da Ktm, Luca Martin racconta come l’azienda di Schiranna stia ritrovando indipendenza, identità e ambizioni internazionali. E rivela un sogno: "MotoGp entro tre anni". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

MV Agusta, il nuovo Ceo: "Moto belle e possibili. Produzione in Italia"

mv agusta nuovo ceoLa Mia Moto: tutte - Dopo mesi turbolenti e il divorzio da Ktm, Luca Martin racconta come l’azienda di Schiranna stia ritrovando indipendenza, identità e ambizioni internazionali. Secondo gazzetta.it

MV Agusta riparte dopo l’addio di Ktm - Formalizzato il closing dell’operazione che riporta la totalità della della proprietà ad Art of Mobility, dopo la crisi che ha ... Secondo ilsole24ore.com

