Musk patrimonio record | è il primo a superare 500 miliardi

2 ott 2025

(Adnkronos) – Elon Musk è la prima persona al mondo a superare un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, grazie al rimbalzo del prezzo delle azioni Tesla e all'aumento delle valutazioni delle sue altre aziende. Lo rivela Forbes, secondo cui ieri la fortuna di Musk ha raggiunto brevemente i 500 miliardi di dollari, prima . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: musk - patrimonio

