Musk è il primo uomo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari
Secondo Forbes, Elon Musk è diventata la prima persona a raggiungere un patrimonio netto stimato di 500 miliardi di dollari, detenuto principalmente in azioni della casa automobilistica elettrica Tesla e dell’azienda aerospaziale SpaceX: circa 150 in più rispetto a Larry Ellison, cofondatore di Oracle e secondo in classifica, e più del doppio di Mark Zuckerberg, patron di Meta e terzo nella graduatoria. Musk ha raggiunto la soglia dei 500 nel pomeriggio del primo ottobre, prima che il tracker live dei miliardari di Forbes riportasse il suo patrimonio leggermente sotto, a 499,1 miliardi. Musk aveva superato la soglia dei 400 miliardi di dollari nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: musk - primo
Tesla Diner, il debutto del primo ristorante di Elon Musk
Tesla Diner, come è e cosa si mangia nel primo ristorante di Elon Musk
Tesla, perché vuole dare di Musk il primo trilionario della storia
Nuovo record per Elon Musk: secondo Forbes è il primo uomo nella storia ad aver accumulato un patrimonio di 500 miliardi di dollari. Tra Tesla, SpaceX e i suoi progetti visionari, il magnate continua a ridefinire i confini della ricchezza globale. Una cifra mai Vai su Facebook
“For Charlie”: la pace #Trump-#Musk è il primo vero “lascito” di #Kirk @lefrasidiosho per #iltempodioshø ? https://iltempo.it/tempodiosh/2025/09/23/news/osho-vignetta-oggi-donald-trump-elon-musk-pace-funerale-charlie-kirk-martedi-23-settembre-4422443 - X Vai su X
Elon Musk nella storia: primo uomo al mondo con un patrimonio da 500 miliardi di dollari - Elon Musk entra nella storia diventando il primo individuo al mondo con un patrimonio personale di 500 miliardi di dollari, trainato dal boom di Tesla, SpaceX e dalle sue nuove iniziative tecnologiche ... Secondo msn.com
Musk, primo uomo da 500 mld, chiede boicottaggio Netflix: promuove ideologia trans - è diventato la prima persona al mondo a raggiungere un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, stima ... Scrive msn.com