Musk è il primo uomo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

Secondo Forbes, Elon Musk è diventata la prima persona a raggiungere un patrimonio netto stimato di 500 miliardi di dollari, detenuto principalmente in azioni della casa automobilistica elettrica Tesla e dell’azienda aerospaziale SpaceX: circa 150 in più rispetto a Larry Ellison, cofondatore di Oracle e secondo in classifica, e più del doppio di Mark Zuckerberg, patron di Meta e terzo nella graduatoria. Musk ha raggiunto la soglia dei 500 nel pomeriggio del primo ottobre, prima che il tracker live dei miliardari di Forbes riportasse il suo patrimonio leggermente sotto, a 499,1 miliardi. Musk aveva superato la soglia dei 400 miliardi di dollari nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

