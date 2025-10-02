Musk è il primo uomo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

Lettera43.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo Forbes, Elon Musk è diventata la prima persona a raggiungere un patrimonio netto stimato di 500 miliardi di dollari, detenuto principalmente in azioni della casa automobilistica elettrica Tesla e dell’azienda aerospaziale SpaceX: circa 150 in più rispetto a Larry Ellison, cofondatore di Oracle e secondo in classifica, e più del doppio di Mark Zuckerberg, patron di Meta e terzo nella graduatoria. Musk ha raggiunto la soglia dei 500 nel pomeriggio del primo ottobre, prima che il tracker live dei miliardari di Forbes riportasse il suo patrimonio leggermente sotto, a 499,1 miliardi. Musk aveva superato la soglia dei 400 miliardi di dollari nel dicembre 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

musk 232 il primo uomo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

© Lettera43.it - Musk è il primo uomo con un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari

In questa notizia si parla di: musk - primo

Tesla Diner, il debutto del primo ristorante di Elon Musk

Tesla Diner, come è e cosa si mangia nel primo ristorante di Elon Musk

Tesla, perché vuole dare di Musk il primo trilionario della storia

musk 232 primo uomoElon Musk nella storia: primo uomo al mondo con un patrimonio da 500 miliardi di dollari - Elon Musk entra nella storia diventando il primo individuo al mondo con un patrimonio personale di 500 miliardi di dollari, trainato dal boom di Tesla, SpaceX e dalle sue nuove iniziative tecnologiche ... Secondo msn.com

Musk, primo uomo da 500 mld, chiede boicottaggio Netflix: promuove ideologia trans - &#232; diventato la prima persona al mondo a raggiungere un patrimonio netto di 500 miliardi di dollari, stima ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Musk 232 Primo Uomo