Musica classica teatro per ragazzi e narrazioni d’autore | due appuntamenti su tre gratuiti nel weekend del Marrucino

Chietitoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Teatro Marrucino di Chieti apre le sue porte a un fine settimana ricco di appuntamenti per tutte le età, tra musica classica, teatro per ragazzi e narrazioni d’autore.Si comincia sabato 4 ottobre, con due appuntamenti di teatro per ragazzi, frutto di una virtuosa collaborazione con il. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: musica - classica

Si alza il sipario del Garda Festival con musica classica al Brolo delle Melanie

Pieve a Elici. Musica classica in collina

Gran finale per Chieti Classica: gli ultimi appuntamenti del "trionfo della musica"

Amplifon e Teatro alla Scala di Milano insieme per avvicinare giovani e adulti alla musica classica - Nell’anno del 75° anniversario dalla sua fondazione, la società leader mondiale nei servizi e ... Come scrive repubblica.it

Musica trap, digitale e classica: quali sono i benefici nelle scuole? - Che sia lo studio della musica Trap, ascolto della musica classica o creazione della musica digitale, molti sono i benefici dello studio di questa disciplina nelle scuole. Da tecnicadellascuola.it

Cerca Video su questo argomento: Musica Classica Teatro Ragazzi