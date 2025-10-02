Musetti recuperato a Shanghai riparte la corsa alle Finals

Gazzetta.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il ritiro contro Tien nei quarti di Pechino, Lorenzo tornerà in campo sabato nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro Comesana. Per ora è 8° nella Race. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

