Museo di Capodimonte ecco la misteriosa Lucina Brembati di Lotto | in prestito da Bergamo

È Lucina Brembati di Lorenzo Lotto, capolavoro cinquecentesco dell’Accademia Carrara di Bergamo, il nuovo ‘ospite’ del Museo e Real Bosco di Capodimonte. Il celebre ritratto dell’elegantissima gentildonna la cui identità fu scoperta dagli storici risolvendo un enigma contenuto nel quadro, è esposto nella sala 61 insieme a capolavori della collezione Farnese di Capodimonte, scelti proprio perché testimoniano la moda e il costume di quel periodo, opulenta e carica di significato. L’arrivo a Napoli dell’ospite bergamasca è anche l’occasione per presentare un nuovo ciclo di incontri dal titolo ‘Capodimonte è di moda – Percorsi nella storia del costume’ che propone fino a dicembre tra le maggiori studiose internazionali sul tema della storia della gioielleria, della pellicceria, dei tessuti e degli abiti femminili del ‘500. 🔗 Leggi su Ildenaro.it