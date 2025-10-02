Musei gratis domenica 5 ottobre tutte le mostre in programma

Viterbotoday.it | 2 ott 2025

Domenica 5 ottobre i musei e i parchi archeologici statali aprono le porte a tutti per visite gratuite con l'iniziativa "Domenica al museo". Le visite si svolgono nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione dove richiesto. Si consiglia, pertanto, di consultare l'app "Musei. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

