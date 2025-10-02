Musei gratis domenica 5 ottobre 2025 | dove andare in tutta Italia tra arte storia e cultura
Anche in questa prima domenica di ottobre si può entrare gratis nei musei e nei siti archeologici statali di tutta Italia, senza bisogno di biglietto. Domenica al Museo, l’iniziativa del Ministero della Cultura, trasforma la giornata in un piccolo viaggio dentro la storia e l’arte del Paese: si cammina tra sale silenziose, cortili nascosti e parchi archeologici, scoprendo dettagli che di solito sfuggono. Gli orari, anche per il 5 ottobre, sono quelli consueti: dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso un’ora prima della chiusura; in alcuni casi serve prenotazione, ma per lo più basta presentarsi con un bagaglio di curiosità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
