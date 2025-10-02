Murano e il pallone alla fine vincono i bambini
Dopo le multe arriveranno le porte per giocare a calcio, la rete per la pallavolo, forse perfino i canestri per il basket. Campo Signoretto, dove a fine settembre i carabinieri hanno fermato e multato 14 ragazzini che stavano giocando col pallone, non sarà più zona vietata. Anzi, potrebbe presto diventare uno dei luoghi aperti al divertimento dei più piccoli. Con buona pace di chi teme di essere colpito da qualche pallonata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Giocano a calcio all’isola di Murano e scatta la multa da 50 euro: quattordici famiglie nei guai per il pallone dei figli. Il consigliere attacca: “Intervento sproporzionato”
Verbale e multa dei carabinieri a Murano per i tiri a pallone nel campo
Il pallone rotolava in campo Pino Signoretto, a Murano, quel 12 settembre 2025. Quattordici ragazzini — tra gli 11 e i 13 anni — correvano, ridevano... giocavano. Nessun atto vandalico, nessuna rissa: solo una partita tra amici. Un pomeriggio spensierato, inte - facebook.com Vai su Facebook
A #Murano un gruppo di bambini è stato multato poiché giocava a pallone in un’area dove non era consentito. I bimbi, su suggerimento della professoressa, hanno scritto una lettera di lamentela al primo cittadino. Ne parliamo con la prof.ssa #DeboraMorfin - X Vai su X
Murano e il pallone, alla fine vincono i bambini
