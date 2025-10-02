Murano e il pallone alla fine vincono i bambini

Dopo le multe arriveranno le porte per giocare a calcio, la rete per la pallavolo, forse perfino i canestri per il basket. Campo Signoretto, dove a fine settembre i carabinieri hanno fermato e multato 14 ragazzini che stavano giocando col pallone, non sarà più zona vietata. Anzi, potrebbe presto diventare uno dei luoghi aperti al divertimento dei più piccoli. Con buona pace di chi teme di essere colpito da qualche pallonata. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

