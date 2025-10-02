Muore durante il parto | sequestrata cartella clinica alla Malzoni
Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiamava Concita Perna, 41enne che già lo scorso anno si era trovata ad affrontare il dolore per la perdita dell’amata sorella Teresa che non era riuscita a superare un intervento per il trapianto di cuore. Poi una gravidanza, i nove mesi che si dicono siano i più belli per una donna, sino al travaglio, la corsa in clinica e il tragico epilogo. Concita mentre stava dando alla luce la sua creatura presso la Clinica Malzoni di Avellino con un parto cesareo, ma purtroppo ha perso la vita per causa ancora in via di accertamento. Per questo i familiari della donna, pur devastati dal dolore per l’improvvisa e inaspettata tragedia, hanno presentato una denuncia presso il comando provinciale dei Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
In questa notizia si parla di: muore - durante
Malore in chiesa durante il funerale, muore a 37 anni Diego Rosicanello: era papà di due figli
Neonato muore a 9 mesi durante la vacanza in Turchia. La mamma: «Ho trovato Arian nel lettino privo di sensi. Aiutateci a riportarlo a casa»
Roma, giallo su morte Adriano Gneo: cade da terrazza durante lite e muore, si indaga per omicidio
TRAGEDIA IN CAMPANIA: CONCITA MUORE DURANTE IL PARTO A 41 ANNI, UN ANNO FA AVEVA PERSO LA SORELLA Una tragedia ha scosso la comunità di Lioni nella notte appena trascorsa. Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il p Vai su Facebook
Muore durante la maratona del Mugello. “Correva con la figlia, dolore che colpisce la comunità” - X Vai su X
Lioni in lacrime, 41enne muore durante il parto - Tragedia stanotte in Irpinia: è morta durante il parto una giovane donna di Lioni. Secondo corriereirpinia.it
Concita Perna muore a 41 anni durante il parto: un anno fa la sorella perse la vita dopo un trapianto di cuore - E' successo alla clinica Malzoni di Avellino, dove la donna si è sentita male in sala parto. Lo riporta msn.com