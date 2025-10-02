Muore durante il parto | sequestrata cartella clinica alla Malzoni

Tempo di lettura: < 1 minuto Si chiamava Concita Perna, 41enne che già lo scorso anno si era trovata ad affrontare il dolore per la perdita dell’amata sorella Teresa che non era riuscita a superare un intervento per il trapianto di cuore. Poi una gravidanza, i nove mesi che si dicono siano i più belli per una donna, sino al travaglio, la corsa in clinica e il tragico epilogo.  Concita mentre stava dando alla luce la sua creatura presso la Clinica Malzoni di Avellino con un parto cesareo, ma purtroppo ha perso la vita per causa ancora in via di accertamento. Per questo i familiari della donna, pur devastati dal dolore per l’improvvisa e inaspettata tragedia, hanno presentato una denuncia presso il comando provinciale dei Carabinieri di Avellino. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

