Muore durante il parto | disposta l' autopsia sul corpo di Concita Perna
LIONI – La comunità di Lioni continua a vivere ore di dolore e sgomento per la morte di Concita Perna, 41 anni, deceduta nella notte tra martedì e mercoledì durante il parto.Il bambino, nato vivo, è in buone condizioni di salute.Sequestro della cartella clinica e indagini in corsoNelle ultime ore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
TRAGEDIA IN CAMPANIA: CONCITA MUORE DURANTE IL PARTO A 41 ANNI, UN ANNO FA AVEVA PERSO LA SORELLA Una tragedia ha scosso la comunità di Lioni nella notte appena trascorsa. Concita Perna, 41 anni, è deceduta durante il p Vai su Facebook
Concita Perna muore a 41 anni durante il parto: un anno fa la sorella perse la vita dopo un trapianto di cuore - E' successo alla clinica Malzoni di Avellino, dove la donna si è sentita male in sala parto. Secondo msn.com
Lioni in lacrime, 41enne muore durante il parto - Tragedia stanotte in Irpinia: è morta durante il parto una giovane donna di Lioni. Segnala corriereirpinia.it