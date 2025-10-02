La sneaker X10 Munich è ispirata a Napoli e al mito del numero 10. Design iconico, edizione limitata e un evento esclusivo per il lancio. Munich rende omaggio a Napoli, fucina creativa dello streetwear italiano, con un progetto che segna l’incontro tra Barcellona – città di fondazione del brand – e il capoluogo partenopeo. Una connessione che prende forma attraverso una sneaker in edizione limitata e un evento esclusivo, pensati per celebrare il legame tra due città accomunate dal mare, dalla passione calcistica e da un’energia culturale unica. Fondata nel 1939 in Catalogna, Munich è oggi un marchio internazionale riconosciuto per la capacità di fondere sport, lifestyle e design contemporaneo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Munich X10: la sneaker tributo a Napoli e al numero 10