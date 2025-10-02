MULTI Universal Media Server 15.10 | Novità in Arrivo Mentre la Versione 15.00 è Disponibile per Tutti

La famosa applicazione media server, Universal Media Server (UMS), continua a evolversi grazie al suo sviluppatore SubJunk e alla community. Dopo il grande rilascio della versione 15.0.0, disponibile ora per tutti gli utenti, è già stata annunciata la prossima versione 15.1.0, attualmente accessibile in anteprima ai soli supporter su Patreon. Questo aggiornamento del progetto, nato dalle ceneri del leggendario PS3 Media Server, consolida la sua posizione come una delle soluzioni di streaming DLNAUPnP più complete e cross-platform, supportando Windows, Linux e macOS. Universal Media Server 15. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net