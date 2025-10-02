MULTI Universal Media Server 15.10 | Novità in Arrivo Mentre la Versione 15.00 è Disponibile per Tutti
La famosa applicazione media server, Universal Media Server (UMS), continua a evolversi grazie al suo sviluppatore SubJunk e alla community. Dopo il grande rilascio della versione 15.0.0, disponibile ora per tutti gli utenti, è già stata annunciata la prossima versione 15.1.0, attualmente accessibile in anteprima ai soli supporter su Patreon. Questo aggiornamento del progetto, nato dalle ceneri del leggendario PS3 Media Server, consolida la sua posizione come una delle soluzioni di streaming DLNAUPnP più complete e cross-platform, supportando Windows, Linux e macOS. Universal Media Server 15. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: multi - universal
[MULTI] Universal Media Server 15: Il Futuro è in Anteprima, ma per Tutti C’è la versione 14.13.1!
Il nuovo album di @Louis_Tomlinson HOW DID I GET HERE? è disponibile in pre-order anche sullo shop di Universal Music. Ecco il link diretto a tutte le versioni > https://shop.universalmusic.it/collections/louis-tomlinson… L'album - in uscita il 23 gennaio 202 - X Vai su X
Universal Soccorso ODV è Candidato al Premio TURISMI ACCESSIBILI 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Universal Media Server - Using a home media server to stream videos, music, and photos throughout devices on your home network is a wonderful, convenient thing. Lo riporta au.pcmag.com
Universal Media Server 10.7.00 - UMS was started by SubJunk, an official developer of PMS, in order to ensure greater stability and file- Secondo neowin.net