Mulatu Astatke il re dell’ethio-jazz saluta le scene

Dopo cinquant’anni di carriera Mulatu Astatke, la personalità che ha portato il verbo dellEthio-Jazz nel pianeta, saluta le scene con un Farewell Tour, congedandosi con la presentazione di Mulatu Plays . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Torna Jazz:Re:Found, nel Monferrato da Mulatu Astatke a Goldie tra musica e territorio - Tra le ultime settimane d'estate e l'avvicinarsi della vendemmia, il Monferrato si accende grazie a Jazz:Re:Found tra musica, cultura e territorio. Segnala tgcom24.mediaset.it

