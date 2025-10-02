Mps il pasticcio del rating Giallo sul voto di Moody’s

L'agenzia di rating Moody's taglia il merito di credito di Mediobanca e alza quello di Mps, divenuta sua capogruppo dopo il successo dell'offerta pubblica di acquisto e scambio. L'agenzia, infatti, ha inizialmente abbassato il merito di credito di Mediobanca, allineandolo a quello della capogruppo Mps per poi disallinearlo a favore di Siena. Il nuovo rating a lungo termine di Piazzetta Cuccia, infatti, è stato tagliato a Baa3 così come il merito di credito di base è diminuito a Ba1. La cosa ha certo irritato Piazzetta Cuccia che, con una nota, ha sottolineato di ritenere che «l'attuale rating non rifletta» la credibilità di Mediobanca e che, in particolare, «il profilo creditizio sia invariato rispetto al periodo precedente il lancio dell'Offerta di Banca Monte dei Paschi». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

