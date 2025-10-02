Dalla Flotilla nessun beneficio per i palestinesi: è da questo assunto di Giorgia Meloni che il dibattito in Parlamento su Gaza si è sviluppato, dopo le comunicazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani. In precedenza dalla Camera era arrivato il sì al documento di appoggio al piano di pace statunitense, con l’astensione di Pd, M5S e Avs mentre Azione, Italia viva e Più Europa avevano votato a favore. Invece le opposizioni si sono schierate contro la risoluzione del solo centrodestra, che prevedeva un riconoscimento dello Stato palestinese al ricorrere di due condizioni. Secondo il titolare della Farnesina, il messaggio è stato “positivo e incoraggiante”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mozione per Gaza in Parlamento, il Pd si astiene e converge sul Piano Trump