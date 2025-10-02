Le anteprime cinematografiche, comunemente note come trailers, sono strumenti fondamentali per generare entusiasmo e interesse verso un film in uscita. Alcuni di questi materiali promozionali sono diventati protagonisti di controversie di vasta portata, a causa di scelte discutibili o errori strategici che hanno suscitato reazioni negative tra il pubblico e la critica. In questo articolo si analizzano alcune delle anteprime più discusse degli ultimi anni, evidenziando le motivazioni delle polemiche e le conseguenze che hanno avuto sui rispettivi film. terminator genisys (2015): una fuga di spoiler. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Movie trailer che hanno suscitato polemiche incredibili