Legnano (Milano), 2 ottobre 2025 – Dal 2027 ipotesi di capolinea anche a piazza Firenze per la linea Z602 del Movibus, mentre per tutto il 2026 il capolinea resterà in piazzale Cadorna e non verrà da subito arretrato a Molino Dorino come temuto Dopo la parentesi estiva è ripreso il confronto fra l’ Agenzia di bacino del Trasporto pubblico Locale, l’amministrazione comunale di Legnano (rappresentata dal sindaco Lorenzo Radice e dall’assessore alla Mobilità Marco Bianchi) e i pendolari per evitare o quantomeno mediare rispetto all’a rretramento del capolinea del bus Z602 deciso dalla Agenzia Tpl per il servizio futuro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Movibus Legnano-Milano, spunta l'ipotesi di un capolinea a piazza Firenze