Pisa, 2 ottobre 2025 - Trasferta fruttuosa quella dei conduttori della Squadra Corse Città di Pisa al prestigioso Rally dell’Isola d’Elba, tutti i co-piloti a podio delle rispettive classi ed addirittura l’equipaggio del sodalizio pisano al completo composto da Nicola Tonetti e Giovanni Guerzoni ha sfiorato il podio nel combattuto ed agguerrito Trofeo A112 Abarth. Dopo un anno di assenza dalle gare rientro all’Elba per Tonetti che con Guerzoni ha iniziato il Rally dell’Elba con prudenza per poi effettuare una furiosa rimonta che gli ha permesso di passare dalla dodicesima posizione iniziale alla quarta piazza finale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Motori: bella prestazione della Squadra corse città di Pisa al Rally dell’Elba