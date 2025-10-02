Motori | arrivano a Pisa il Campionato Italiano di Vespa Gimkana e il ' Memorial Sauro Rosellini'
Il Vespa Club Pisa, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, organizza sabato 4 e domenica 5 ottobre, nell’area parcheggio di via Pietrasantina, l’undicesima tappa del Campionato Italiano di Vespa Gimkana e la quarta prova del Campionato Toscano ‘Memorial Sauro Rosellini’. L’iniziativa vedrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
In questa notizia si parla di: motori - arrivano
La spiaggia di Falconara scalda i motori: arrivano Festa del Mare, Color Day, fuochi di Ferragosto e serate danzanti
#Polestar 3 2026: arrivano nuovi motori e l’architettura 800 V https://motorionline.com/polestar-3-2026-arrivano-nuovi-motori-e-larchitettura-800-v-foto/… - X Vai su X
EMC Auto e Foton Italy arrivano al Salone Auto Torino da 26 al 28 settembre Tre giorni tra design, motori e concretezza. Vieni a scoprire dal vivo: - EMC 212 in anteprima: il Fuoristrada 4x4 - L’originale dallo spirito libero - Foton Tunland V9 Hybrid: La forza del - facebook.com Vai su Facebook
Motori, Omar Magliona al via del Campionato Italiano Sport Prototipi - Ci sarà anche il sassarese Omar Magliona, sulla Wolf GB08 Raiden Aprilia del Team Ac Racing, al via del Campionato Italiano Sport Prototipi che si aprirà al Misano World Circuit il 2- Riporta unionesarda.it
Tra motori e turismo. C’è il campionato di rally con 75 piloti da 10 nazioni - Zuccarini: "Questa è una città vocata allo sport". Come scrive lanazione.it