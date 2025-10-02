Motori | arrivano a Pisa il Campionato Italiano di Vespa Gimkana e il ' Memorial Sauro Rosellini'

Pisatoday.it | 2 ott 2025

Il Vespa Club Pisa, in collaborazione con il Vespa Club d’Italia, organizza sabato 4 e domenica 5 ottobre, nell’area parcheggio di via Pietrasantina, l’undicesima tappa del Campionato Italiano di Vespa Gimkana e la quarta prova del Campionato Toscano ‘Memorial Sauro Rosellini’. L’iniziativa vedrà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

