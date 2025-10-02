MotoGp Puig sogna di nuovo Marquez in Honda | Difficile immaginarlo ora ma sarebbe bellissimo

Bologna, 2 ottobre 2025 – Marc Marquez è tornato campione del mondo sei anni dopo, nessuno nella storia ci è riuscito, e la scelta di Ducati di promuoverlo nel team ufficiale è stata perfetta. Dominio incontrastato in una stagione monopolizzata dal mono-Marquez e da una Ducati che ha già vinto anche il campionato costruttori e si appresta a vincere anche il mondiale per team. Anche per il 2026 le rivali sono avvisate. Poi, ci sarà il 2027 e un cambio netto dei regolamenti. Probabilmente epocale. Via gli abbassatori, riduzione della cilindrata dei motori e giro di vite all ’aerodinamica spinta. Una specie di ritorno al passato che potrebbe stravolgere le attuali gerarchie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

MotoGp, Puig chiude a un ritorno di Marquez nel 2027: “Lo vedo complicato”

