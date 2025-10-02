MotoGp Puig sogna di nuovo Marquez in Honda | Difficile immaginarlo ora ma sarebbe bellissimo
Bologna, 2 ottobre 2025 – Marc Marquez è tornato campione del mondo sei anni dopo, nessuno nella storia ci è riuscito, e la scelta di Ducati di promuoverlo nel team ufficiale è stata perfetta. Dominio incontrastato in una stagione monopolizzata dal mono-Marquez e da una Ducati che ha già vinto anche il campionato costruttori e si appresta a vincere anche il mondiale per team. Anche per il 2026 le rivali sono avvisate. Poi, ci sarà il 2027 e un cambio netto dei regolamenti. Probabilmente epocale. Via gli abbassatori, riduzione della cilindrata dei motori e giro di vite all ’aerodinamica spinta. Una specie di ritorno al passato che potrebbe stravolgere le attuali gerarchie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
MotoGp, Puig chiude a un ritorno di Marquez nel 2027: “Lo vedo complicato”
"L'idea è fantastica, ma bisogna tenere conto di diversi aspetti e adesso è prematuro. Tornare a vincere in uno sport tanto complesso lo inserisce di diritto tra i più grandi di sempre. Io gli ho… https://gpone.com/it/2025/10/01/motogp/puig-marquez-in-honda-nel - X Vai su X
Puig (Team Manager Honda) : "Marc? Gli sono stato molto vicino nei momenti difficili, e la verità è che ho passato un periodo molto difficile fisicamente, ma ho sempre cercato di trovare il lato positivo in ogni cosa. È una questione di resistere, resistere e resist - facebook.com Vai su Facebook
MotoGp, Puig sogna di nuovo Marquez in Honda: “Difficile immaginarlo ora, ma sarebbe bellissimo” - Il team manager HRC lancia l’esca per il ritorno del pilota nel 2027: l’ala dorata tornerà competitiva. Riporta sport.quotidiano.net
