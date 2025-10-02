MotoGP Marc Marquez è sempre caduto a Mandalika! Tracciato nemico da domare per centrare un doppio risultato storico

Marc Marquez si è già laureato matematicamente Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Nonostante abbia raggiunto l’obiettivo principe della sua stagione, lo spagnolo può impreziosire ulteriormente la propria annata agonistica, a cominciare da Mandalika, un contesto che però lo ha sempre respinto malamente. Sull’Isola di Lombok si corre dal 2022. In quell’occasione, l’iberico si infortunò in seguito a un brutto incidente nel warm-up e non prese parte alla gara. Nel 2023, ancora in sella a Honda, finì nuovamente gambe all’aria. Dopodiché, nel 2024, concluse terzo la Sprint del sabato alle spalle di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, ma poi cadde la domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

