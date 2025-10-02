MotoGP Marc Marquez è sempre caduto a Mandalika! Tracciato nemico da domare per centrare un doppio risultato storico

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marc Marquez si è già laureato matematicamente Campione del Mondo 2025 di MotoGP. Nonostante abbia raggiunto l’obiettivo principe della sua stagione, lo spagnolo può impreziosire ulteriormente la propria annata agonistica, a cominciare da Mandalika, un contesto che però lo ha sempre respinto malamente. Sull’Isola di Lombok si corre dal 2022. In quell’occasione, l’iberico si infortunò in seguito a un brutto incidente nel warm-up e non prese parte alla gara. Nel 2023, ancora in sella a Honda, finì nuovamente gambe all’aria. Dopodiché, nel 2024, concluse terzo la Sprint del sabato alle spalle di Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini, ma poi cadde la domenica. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp marc marquez 232 sempre caduto a mandalika tracciato nemico da domare per centrare un doppio risultato storico

© Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez è sempre caduto a Mandalika! Tracciato nemico, da domare per centrare un doppio risultato storico

In questa notizia si parla di: motogp - marc

MotoGP, GP Germania 2025. Marc Marquez e la Ducati “condannati a vincere” al Sachsenring!

MotoGP, Marc Marquez: “Aspettative alte, l’aspetto più importante è fare punti”

LIVE MotoGP, GP Germania 2025 in DIRETTA: il Sachsenring è uno dei regni di Marc Marquez

motogp marc marquez 232Marc Marquez, record, primati e numeri di un fenomeno: dai 9 mondiali come Valentino Rossi alle 99 vittorie in MotoGP - Dopo oltre 2000 giorni di purgatorio fra infortuni, sofferenze e scelte coraggiose, Marc Marquez &#232; tornato il padrone incontrastato della MotoGP, vince ... Riporta eurosport.it

motogp marc marquez 232In Giappone vince Bagnaia, Marc Marquez &#232; campione del mondo della MotoGp (ed eguaglia Valentino Rossi) - Giornata indimenticabile per la Ducati che in questo weekend ha ritrovato anche il pilota torinese sul primo gradino ... Scrive today.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Marc Marquez 232