MotoGP Jorge Martin operato alla clavicola | intervento riuscito ma tempi di recupero incerti

Lo spagnolo salterà il GP d'Indonesia: stagione tormentata da cadute e infortuni Intervento riuscito ma futuro ancora incerto per Jorge Martin, che dopo la caduta nel weekend di Motegi è rientrato in Spagna per sottoporsi a un'operazione alla clavicola destra. L'intervento, eseguito presso l' Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dall'équipe del professor Xavier Mir, è andato a buon fine.