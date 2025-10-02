MotoGP Jorge Martin operato alla clavicola | intervento riuscito ma tempi di recupero incerti
Lo spagnolo salterà il GP d’Indonesia: stagione tormentata da cadute e infortuni Intervento riuscito ma futuro ancora incerto per Jorge Martin, che dopo la caduta nel weekend di Motegi è rientrato in Spagna per sottoporsi a un’operazione alla clavicola destra. L’intervento, eseguito presso l’ Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dall’équipe del professor Xavier Mir, è andato a buon fine. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it
Nella sua stagione da campione del mondo in carica di MotoGP, le cose non stanno andando come previsto per Jorge Martín, lasciando lo spagnolo con la sua ultima vittoria (fino ad ora) a Mandalika nel 2024.
