MotoGP Jorge Martin operato alla clavicola | intervento riuscito ma tempi di recupero incerti

Sportface.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo spagnolo salterà il GP d’Indonesia: stagione tormentata da cadute e infortuni Intervento riuscito ma futuro ancora incerto per Jorge Martin, che dopo la caduta nel weekend di Motegi è rientrato in Spagna per sottoporsi a un’operazione alla clavicola destra. L’intervento, eseguito presso l’ Hospital Universitari Dexeus di Barcellona dall’équipe del professor Xavier Mir, è andato a buon fine. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: motogp - jorge

MotoGP, Jorge Martin rientra a Brno? “Ottime sensazioni nel test di Misano, felice di essere tornato”

MotoGP, la ‘farsa partenza’ di Jorge Martin in Aprilia. Se manca la fiducia, almeno prevalga l’interesse

MotoGP, il manager di Martin: “Una battaglia legale con Aprilia sarebbe stata insostenibile. Jorge resta, la moto è migliorata”

motogp jorge martin operatoMotoGp, Jorge Martin operato alla clavicola. Tempi di recupero da definire - 1 minuto per la lettura NOALE (VENEZIA) (ITALPRESS) – Intervento riuscito ma ad oggi niente previsioni sul ritorno in sella. Da msn.com

motogp jorge martin operatoMotoGP, Charte: "non sappiamo ancora quando Martin potrà tornare in sella" - MotoGP: L'aggironamento del direttore medico della MotoGP: "è stata un'operazione complessa, l'osso era rotto in tre parti. Segnala gpone.com

Cerca Video su questo argomento: Motogp Jorge Martin Operato