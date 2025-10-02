MotoGP Indonesia | orari telecronisti e curiosità su Sky e TV8
Il Gran Premio di Indonesia di MotoGP rappresenta uno degli appuntamenti più attesi del calendario motociclistico internazionale, offrendo ogni anno emozioni e sfide tra i migliori piloti del mondo. La gara si svolge presso il circuito di Mandalika, situato nella regione di Lombok Centrale, una delle piste più recenti inserite nel campionato mondiale. Con l’avvio previsto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre, questa competizione segna anche un momento storico per alcuni protagonisti, come Alex Marquez, che disputa la sua prima gara da campione del mondo. il circuito di mandalika e le edizioni passate. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
Il titolo è già assegnato a Marc Marquez, ma la battaglia in MotoGP è sempre accesa Gran Premio Pertamina dell'Indonesia fissato per sabato 4 ottobre LIVE dalle 04:50 con le Qualifiche e la Sprint alle 09:00 e per domenica 5 ottobre con le gare a partire da - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline SEGUI LA CONFERENZA STAMPA MOTOGP A MANDALIKA Le dichiarazioni di Bagnaia, Mir e Morbidelli - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP in tv, GP Indonesia 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8 - Domani, venerdì 3 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d'Indonesia, diciottesimo round del Motomondiale 2025. Scrive oasport.it
MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Come scrive oasport.it