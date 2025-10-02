MotoGP in tv GP Indonesia 2025 | orari prove prove libere streming programma Sky e TV8

Domani, venerdì 3 ottobre, andrà in scena la prima giornata di prove libere del GP d’Indonesia, diciottesimo round del Motomondiale 2025. Sul tracciato di Mandalika, le squadre e i piloti lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche e della Sprint Race del sabato per la top-class, oltre che ovviamente per la gara domenicale. In MotoGP i giochi si sono già chiusi. Lo spagnolo Marc Marquez, su Ducati, ha festeggiato la conquista del suo nono titolo iridato in carriera a Motegi (Giappone), il settimo nella massima cilindrata. Ecco che la valenza di queste ultime tappa sarà puramente riservato al piacere di competere. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP in tv, GP Indonesia 2025: orari prove prove libere, streming, programma Sky e TV8

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

Il titolo è già assegnato a Marc Marquez, ma la battaglia in MotoGP è sempre accesa Gran Premio Pertamina dell'Indonesia fissato per sabato 4 ottobre LIVE dalle 04:50 con le Qualifiche e la Sprint alle 09:00 e per domenica 5 ottobre con le gare a partire da - X Vai su X

#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline SEGUI LA CONFERENZA STAMPA MOTOGP A MANDALIKA Le dichiarazioni di Bagnaia, Mir e Morbidelli - facebook.com Vai su Facebook

MotoGP GP Indonesia 2025: a che ora e dove vedere in tv Sprint e gara di Mandalika. Bagnaia va a caccia del bis - La MotoGP fa tappa in Indonesia per il Gp dopo aver celebrato la vittoria del neo campione del mondo Marc Marquez: riflettori puntati su Bagnaia e Marco Bezzecchi ... Lo riporta sport.virgilio.it

MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Da oasport.it