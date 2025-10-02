MotoGP GP Indonesia 2025 su TV8 | orari in chiaro fine settimana qualifiche e gara

Il Gran Premio di Indonesia di MotoGP si disputerà nel primo settimana di ottobre. Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, dopodiché nella giornata di sabato 4 si comincerà a fare sul serio con le qualifiche di tutte le classi e la Sprint di MotoGP. L’azione culminerà domenica 5, quando saranno mandate in scena le gare di Moto3, Moto2 e MotoGP (citate in rigoroso ordine di apparizione). Mandalika è una pista caratterizzata da tante curve veloci e poche frenate brusche. Contesto pertanto totalmente differente rispetto a quello in cui si è corso pochi giorni fa. Una delle criticità del tracciato, edificato in prossimità del polo turistico dell’Isola di Lombok, è rappresentata dall’ asfalto, infido e traditore. 🔗 Leggi su Oasport.it

