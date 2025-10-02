motogp gp indonesia 2025 mondiale chiuso ma tanti temi restano aperti soprattutto su marquez e bagnaia

La MotoGP vive quella che è ormai diventata una consuetudine, ossia il tour de force autunnale dell’Estremo Oriente. Dal Giappone, dove si è corso pochi giorni fa, ci si trasferisce a Sud. Il primo weekend di ottobre sarà dedicato al Gran Premio di Indonesia, nell’incantato scenario dell’Isola di Lombok, dove è edificato il circuito di Mandalika. Come sappiamo, Marc Marquez si è laureato matematicamente Campione del Mondo con cinque appuntamenti d’anticipo. Lo spagnolo è tuttavia ancora motivato a dare il massimo, poiché ha dovuto rimandare l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

