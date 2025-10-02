MotoGP GP Indonesia 2025 Mondiale chiuso ma tanti temi restano aperti soprattutto su Marquez e Bagnaia
La MotoGP vive quella che è ormai diventata una consuetudine, ossia il tour de force autunnale dell’Estremo Oriente. Dal Giappone, dove si è corso pochi giorni fa, ci si trasferisce a Sud. Il primo weekend di ottobre sarà dedicato al Gran Premio di Indonesia, nell’incantato scenario dell’Isola di Lombok, dove è edificato il circuito di Mandalika. Come sappiamo, Marc Marquez si è laureato matematicamente Campione del Mondo con cinque appuntamenti d’anticipo. Lo spagnolo è tuttavia ancora motivato a dare il massimo, poiché ha dovuto rimandare l’appuntamento con la vittoria numero 100 nel Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP, infortunio Ogura: il pilota Aprilia Trackhouse salta il GP Indonesia a Mandalika #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP #Ogura #Trackhouse - X Vai su X
#MotoGP #MotoGP2025 #Mandalika #IndonesianGP #Motorionline Il francese della #Yamaha fiducioso in ottica GP Indonesia I dettagli nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, GP Indonesia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, dopodiché nella giornata di ... Scrive oasport.it
MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Secondo oasport.it