MotoGP GP Indonesia 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8
Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Dopo la tappa del Gran Premio del Giappone sul tracciato di Motegi, entriamo sempre più nel vivo della trasferta asiatica che, come sempre, prende scena ad inizio autunno. In questo caso siamo pronti per vivere il Gran Premio di Indonesia sulla pista di Mandalika. Il diciottesimo appuntamento del campionato. Quale sarà il programma della tappa indonesiana? Nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, si inizierà con le prime sessioni di prove libere, quindi a partire dalla ore 07.15 italiane scatteranno le pre-qualifiche, con la MotoGP che andrà in scena alle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motogp - indonesia
Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming
MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8
MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv
MotoGP, infortunio Ogura: il pilota Aprilia Trackhouse salta il GP Indonesia a Mandalika #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #IndonesianGP #Ogura #Trackhouse - X Vai su X
La MotoGP approda in Indonesia con un iridato in più, Marc Márquez, ma ancora con l'incertezza delle ritrovate prestazioni di Francesco Bagnaia. Da Lombok, comunque, partirà il 'mundialito' fra i due compagni di squadra sulla falsariga di quanto accadde fra - facebook.com Vai su Facebook
MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Segnala oasport.it
MotoGP, GP Indonesia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, dopodiché nella giornata di ... Lo riporta oasport.it