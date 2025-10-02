Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Dopo la tappa del Gran Premio del Giappone sul tracciato di Motegi, entriamo sempre più nel vivo della trasferta asiatica che, come sempre, prende scena ad inizio autunno. In questo caso siamo pronti per vivere il Gran Premio di Indonesia sulla pista di Mandalika. Il diciottesimo appuntamento del campionato. Quale sarà il programma della tappa indonesiana? Nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, si inizierà con le prime sessioni di prove libere, quindi a partire dalla ore 07.15 italiane scatteranno le pre-qualifiche, con la MotoGP che andrà in scena alle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8