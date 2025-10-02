MotoGP GP Indonesia 2025 | gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara Guida Sky e TV8

Oasport.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Dopo la tappa del Gran Premio del Giappone sul tracciato di Motegi, entriamo sempre più nel vivo della trasferta asiatica che, come sempre, prende scena ad inizio autunno. In questo caso siamo pronti per vivere il Gran Premio di Indonesia sulla pista di Mandalika. Il diciottesimo appuntamento del campionato. Quale sarà il programma della tappa indonesiana? Nella giornata di domani, venerdì 3 ottobre, si inizierà con le prime sessioni di prove libere, quindi a partire dalla ore 07.15 italiane scatteranno le pre-qualifiche, con la MotoGP che andrà in scena alle ore 09. 🔗 Leggi su Oasport.it

motogp gp indonesia 2025 gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara guida sky e tv8

© Oasport.it - MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

In questa notizia si parla di: motogp - indonesia

Quando la prossima gara di MotoGP? GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming

MotoGP, GP Indonesia 2025: programma, orari, tv, streaming, guida SKY e TV8

MotoGp Indonesia: circuito, precedenti e orari tv

motogp gp indonesia 2025MotoGP, GP Indonesia 2025: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8 - Siamo giunti al momento ufficiale di alzare il sipario su una nuova tappa della stagione del Motomondiale 2025. Segnala oasport.it

motogp gp indonesia 2025MotoGP, GP Indonesia 2025 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara - Il venerdì sarà dedicato alle prove libere, dopodiché nella giornata di ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Motogp Gp Indonesia 2025