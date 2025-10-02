Motocross delle Nazioni 2025 l’Italia di Cairoli punta al podio finale in terra americana
Archiviata la tournée asiatico-oceanica che ha messo fine al Mondiale MXGP e MX2 lo scorso 21 settembre, mancano ormai pochi giorni alla 78ma edizione del Motocross delle Nazioni, che si terrà da sabato 4 a domenica 5 ottobre negli Stati Uniti d’America. L’evento si disputerà per la prima volta all’Ironman Raceway di Crawfordsville, in Indiana, con il team a stelle e strisce che proverà a sfruttare il vantaggio di gareggiare in casa per puntare al 24° titolo. La selezione statunitense è sicuramente una delle favorite principali della vigilia nonostante i forfait per infortunio di Haiden Deegan e Chase Sexton, che verranno sostituiti da R. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: motocross - nazioni
Motocross delle Nazioni 2025, l’Italia annuncia i suoi piloti: c’è Tony Cairoli!
Motocross delle Nazioni 2025: programma, orari, tv, streaming. Calendario 3-5 ottobre
Haiden Deegan non sarà al via delle prove libere del Gran Premio delle Nazioni di Motocross che si terranno sulla pista di Ironman - facebook.com Vai su Facebook
Il Motocross delle Nazioni 2025 che si terrà ad Ironman dal 3 al 5 ottobre, perde l’ultima possibilità di vedere il cinque volte Campione del Mondo schierarsi in gara - X Vai su X
Motocross delle Nazioni 2025: qual è la nazione favorita? Analizziamo l'entry list - America, Italia, Olanda, Belgio e Francia: tutte contro l’Australia campione in carica, guidata dai fratelli Lawrence ... Segnala moto.it
Motocross delle Nazioni 2025: tutti gli orari delle gare - Ironman Raceway, USA, riusciranno i padroni di casa ad imporsi su Australia e resto del mondo? Come scrive moto.it