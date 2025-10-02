Moto3 la tappa di Mandalika potrebbe ulteriormente avvicinare Rueda al suo titolo

Se Marc Marquez ha già potuto festeggiare il titolo iridato in concomitanza con il Gran Premio del Giappone sul tracciato di Motegi, il prossimo in ordine di tempo sarà, a meno di clamorosi scossoni, José Antonio Rueda. Il pilota del team Red Bull KTM Ajo, infatti, attende solamente la matematica per mettere le mani sul suo primo trionfo. Dopo il secondo posto conquistato nella trasferta nipponica, il pilota classe 2005 nativo di Siviglia ha raggiunto un margine di vantaggio sugli inseguitori assolutamente rasserenante. Angel Piqueras, infatti, insegue a 93 lunghezze, mentre Maximo Quiles, David Munoz e Alvaro Carpe sono ben oltre i 100 punti di ritardo. 🔗 Leggi su Oasport.it

