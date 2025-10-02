Moto2 Gonzalez cerca continuità a Mandalika Canet vuole risorgere

Sarà Diogo Moreira a provare a dare una spallata, oppure Manuel Gonzalez proseguirà senza patemi il suo monologo? Sono molteplici gli spunti d’interesse in vista del GP d’Indonesia, diciotto appuntamento valido per il Motomondiale 2025 di Moto2, in scena questo weekend presso il Pertamina Circuit di Mandalika. Riepiloghiamo la situazione. Al momento il centauro in forza alla Liqui Moly Dynavolt Intact GP guida le operazioni con 238 punti, mentre il brasiliano arruolato tra le fila dell’Italtrans Racing Team insegue al secondo posto con 204 punti. Quasi fuori dai giochi invece Aron Canet, reduce da un periodo oltremodo duro terminato con il quindicesimo piazzamento in quel di Motegi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, Gonzalez cerca continuità a Mandalika, Canet vuole risorgere

#Moto2 | GP del Giappone 2025: Daniel Holgado implacabile! Moreira 3°, González 5° stende Vietti ? di: Giacomo Pedone Articolo completo qui https://www.p300.it/moto2-gp-del-giappone-2025-daniel-holgado-implacabile-moreira-3-gonzalez-5-stend Vai su Facebook

