Moto elettrica? Idea Yamaha per suoni e vibrazioni da motore termico

La casa motociclistica giapponese ha depositato un nuovo brevetto che punta a restituire alle moto elettriche il suono e le vibrazioni tipiche del motore a scoppio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Moto elettrica? Idea Yamaha per suoni e vibrazioni da motore termico

