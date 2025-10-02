mostra del bitto venticinque giurati per formaggi da premio

È tutto pronto per la Mostra del Bitto (Morbegno, 18-19 ottobre 2025), la kermesse che premia le migliori forme di Bitto Dop, Valtellina Casera Dop, Scimudin e Latteria nel concorso organizzato dal Consorzio di tutela formaggi Valtellina Casera e Bitto Dop (CTCB). Un’occasione per degustare le migliori forme selezionate da una commissione di 25 giurati e per scoprire tutto ciò che ruota attorno al mondo degli alpeggi e delle latterie, in compagnia di produttori, assaggiatori ed esperti. In Piazza Sant’Antonio ci sarà anche la bresaola della Valtellina Igp. Sarà presente all’interno dello stand del Distretto agroalimentare di qualità della Valtellina (Daq), sponsor di Milano Cortina 2026, insieme ad altre eccellenze del territorio, racchiuse sotto il marchio "Valtellina Taste of emotion": formaggi Dop Bitto e Valtellina Casera, mela di Valtellina Igp, pizzoccheri della Valtellina Igp, vini Docg Valtellina Superiore e Sforzato di Valtellina, Rosso di Valtellina Doc e Alpi Retiche Igt. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

