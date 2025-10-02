Mosca nuovo attacco all' Italia | Giustifica il fascismo

Nuovo attacco di Mosca all’Italia. Il ministero degli Esteri russo ha diffuso un nuovo documento in cui critica duramente le politiche di Roma, Berlino e Tokyo, accusando le tre capitali di contribuire alla "distruzione" e alla "falsificazione" della Storia. Nel testo, pubblicato sul sito ufficiale del dicastero guidato da Sergej Lavrov, si sostiene che tali governi adottino comportamenti che mirano a "giustificare il fascismo e i suoi complici". Secondo quanto riportato nel comunicato, queste accuse si riferiscono in particolare a una presunta tendenza a "ripulire il loro passato criminale", a contrastare "gli antifascisti" e a sostenere "i regimi neonazisti a Kiev e negli Stati baltici". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

