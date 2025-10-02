Mosca | La Ue una gang che ci ruba i capitali
Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando i piani europei per utilizzare i fondi congelati russi a favore dell'Ucraina fa sapere che la Russia perseguirà legalmente chiunque cercherà di "rubare" i suoi capitali.
In questa notizia si parla di: mosca - gang
