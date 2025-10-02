Mosca | La Ue una gang che ci ruba i capitali

Ildifforme.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentando i piani europei per utilizzare i fondi congelati russi a favore dell’Ucraina fa sapere che la Russia perseguirà legalmente chiunque cercherà di “rubare” i suoi capitali. Iscriviti e segui “Notizie dall’Ucraina”:  YouTube: https:bit.ly3FqWppn  Spreaker: https:bit.ly42g2ONG  Apple Podcasts: https:apple.co3JE1OMi  Spotify: https:spoti.fi40bpm0v  Amazon Music: https:amzn.to40HVQ37  Audible: https:bit.ly4370ARc     Adnkronos: podcastadnkronos.com . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

