Si era ripromesso di conquistare almeno un punto nel Gran Premio d’Italia Città di Darfo Boario, tappa italiana del Campionato del Mondo di enduro. Tommaso Morucci, però, il ventiduenne pilota valdarnese non è tipo da accontentarsi e sebbene fossero in lizza molti professionisti con titoli iridati nel palmares, di punti in carniere ne ha messi addirittura 7. Uscendo così a testa alta dalla massacrante battaglia nel fango dello scorso weekend in Val Camonica. In sella alla sua Husqvarna 350 quattro tempi, il centauro di Castelfranco di Sopra, in gara con i colori del Motoclub Bojawa di Lamporecchio, l’assistenza della Osellini di Vicenza e la collaborazione del suo Team, il Garaffi di Poggibonsi, ha sfoderato cuore e carattere, centrando il nuovo traguardo di una carriera in crescendo: "Debuttavo in una rassegna mondiale – racconta – e sono davvero soddisfatto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Morucci sgassa nel fango. Buona la prima al Mondiale