Morto giovane infermiere | addio a Alberto Carotenuto
Un infermiere di circa 35 anni è morto subito dopo essere entrato in servizio a causa di un malore improvviso e fatale. La notizia risale a ieri 1 ottobre e ha fatto il giro dei gruppi social di sanitari. Il post è a firma della dottoressa Nicoletta Stefani, dirigente del reparto di. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
In questa notizia si parla di: morto - giovane
Lo cercano al cellulare, il giovane papà non risponde: Alessandro Silvestri trovato morto sul letto
È morto il maestro Armani. “La sua ’giovane’ firma per le collezioni Allegri”
Il giovane Anthony è morto dopo il devastante incidente stradale. “Viareggio perde un ragazzo d’oro”
ALESSANDRIA - Il giovane è morto ieri sera nel drammatico incidente ad Astuti. - facebook.com Vai su Facebook
Tifo rosanero in lacrime, morto giovane ultras del Palermo: "Addio Joshua, ora ci sosterrai dal terzo anello" https://ift.tt/ylfO0LW - X Vai su X
Addio a Hussein Alnajjar, un giovane infermiere di Medici Senza Frontiere ucciso a Gaza - Gaza piange Hussein Alnajjar, giovane infermiere di Medici Senza Frontiere (MSF), che ha perso la vita il 16 settembre scorso a causa delle ferite riportate in un attacco aereo vicino alla sua tenda. Segnala articolo21.org