Morto durante la caccia migliaia di euro raccolti in memoria di Davide Verones

La tragica scomparsa di Davide Verones ha lasciato un vuoto incolmabile nelle persone più legate a esso, a partire dalla compagna Elisa. Ed è proprio a lei e al figlio in arrivo, Emanuel Davide, che ha pensato il Corpo Bandistico Vigo Cortesano, lanciando una raccolta fondi su GoFundMe. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: morto - durante

Morto a 16 anni durante una sfida in scooter: indagato il conducente della Bmw

Va in arresto cardiaco durante un intevento chirurgico: morto un giovane rapper di 28 anni

Scivola in un bosco durante una passeggiata a Teglio e precipita per 50 metri: morto un uomo

Tragedia in diretta social in Cina. Tang Feiji, 55 anni, è morto davanti ai suoi fan durante una live streaming, quando il suo elicottero ultraleggero autocostruito è precipitato ed è esploso in fiamme - facebook.com Vai su Facebook

Auto contro un palo durante inseguimento a Bologna: morto un 18enne - X Vai su X

Tragedia durante la battuta di caccia, la vittima è Davide Verones. Il 37enne è morto dopo essere precipitato per un centinaio di metri - Il 37enne è morto dopo essere scivolato per un centinaio di metri, troppo gravi le ferite e l'intervento dei soccorritori si ... Riporta ildolomiti.it

Va a caccia con gli amici, scivola e precipita in un canale: morto un 37enne, la tragedia in Trentino - Un uomo di 37 anni è morto durante una battuta di caccia: il giovane è precipitato per un centinaio di metri in un canale roccioso in Trentino ... Segnala fanpage.it