Morto Claudio Lombardi ex team principal Ferrari e papà della Lancia Delta S4 da rally

Il mondo del motorsport piange la scomparsa, all'età di 83 anni, del celebre motorista con un passato in Lancia, nell'era del gruppo B dei rally, e in Formula 1 con la Ferrari. Ha contribuito anche allo sviluppo dell'Aprilia RSV 1000 vincitrice dei campionati del mondo di Superbike, prima di dedicarsi all'impegno civico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Morto Claudio Lombardi, ex team principal Ferrari e papà della Lancia Delta S4 da rally

