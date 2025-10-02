Morto Claudio Lombardi ex ingegnere Ferrari e papà della Lancia Delta S4 col passato in politica
È morto Claudio Lombardi, rivoluzionario ingegnere di Alessandria: lasciò il segno in Ferrari, Lancia e Aprilia. Fece politica battendosi per l'ambiente. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
In questa notizia si parla di: morto - claudio
Claudio Benassi trovato morto in fondo alla sassaia: il corpo è rotolato per diversi metri
È morto Celso Valli, storico produttore di Vasco Rossi, Eros Ramazzotti, Laura Pausini e Claudio Baglioni: “Non sono un trombone, ma attento all’innovazione”
Morto Claudio Vecchio, aveva 64 anni: produttore e attore, era stato il latitante Moneta per Paolo Sorrentino
++++Svolta nelle indagini sulla morte di Claudio Manca, una persona in caserma da ore++++ Il 49enne era stato trovato morto in cunetta dopo essere stato investito - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Claudio Lombardi, ex team principal Ferrari - È morto oggi a 83 anni Claudio Lombardi, ex responsabile motori della Ferrari, di cui è stato brevemente anche team principal ... formulapassion.it scrive
E' morto Claudio Lombardi, ex direttore sportivo Ferrari e padre della Lancia Delta S4 - Nato il 12 maggio 1942 a Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, Lombardi dopo aver studiato ingegneria meccanica all’Università ... Da lapressa.it