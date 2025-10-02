Morto carbonizzato ad Agliana | Maiorino condannato a 24 anni per l’omicidio del cognato Alessio Cini

Firenzepost.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo oltre cinque ore di camera di consiglio è arrivata oggi, 2 ottobre 2025, la sentenza nel processo per l'omicidio di Alessio Cini, il 57enne preso a sprangate e bruciato nel cortile della sua villetta ad Agliana, l'8 gennaio 2024 L'articolo Morto carbonizzato ad Agliana: Maiorino condannato a 24 anni per l’omicidio del cognato Alessio Cini proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

morto carbonizzato ad agliana maiorino condannato a 24 anni per l8217omicidio del cognato alessio cini

© Firenzepost.it - Morto carbonizzato ad Agliana: Maiorino condannato a 24 anni per l’omicidio del cognato Alessio Cini

In questa notizia si parla di: morto - carbonizzato

L’ombra dell’omicidio nell’incendio di Sesto: 20enne morto carbonizzato, l’ipotesi dell’innesco nella stanza

Morto carbonizzato a Sesto: la lite e il viavai del killer dalla casa

Maratea, trovato cadavere di 19enne morto carbonizzato. Si indaga per suicidio

Cerca Video su questo argomento: Morto Carbonizzato Agliana Maiorino