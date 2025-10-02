Mortal Kombat 1 è in arrivo su Xbox Game Pass per un rumor

Stando ad un nuovo rumor, Mortal Kombat 1 sta approdare su Xbox Game Pass. L’indizio è arrivato da un presunto materiale promozionale ufficiale di Microsoft, in cui il gioco è comparso per ben due volte in un banner pubblicitario dedicato al servizio, accanto a titoli effettivamente già disponibili nel catalogo. Sebbene al momento non ci sia alcun annuncio ufficiale, la coincidenza appare significativa, soprattutto considerando che un errore del genere in comunicazioni ufficiali è piuttosto raro. Il banner è stato notato sul Microsoft Store di Xbox e riporta chiaramente Mortal Kombat 1 come parte dei vantaggi di Game Pass Ultimate. 🔗 Leggi su Game-experience.it

