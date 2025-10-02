Morta Jane Goodall chi era la donna che studiò gli scimpanzé | le frasi che non dimenticheremo

Jane Goodall ci ha lasciati a 91 anni e il mondo sembra improvvisamente un po’ più silenzioso senza la sua voce pacata e il suo sorriso luminoso. Per molti era “la signora degli scimpanzé”, ma in realtà Jane è stata molto di più, è stata una pioniera, una donna che ha osato sognare fuori dagli schemi e che, senza clamori, ha conquistato la scena internazionale diventando una vera e propria icona. Sì perché con il suo inestimabile contributo scientifico, oltre che umano, Jane ha contribuito a cambiare per sempre la primatologia, portando il mondo intero a guardare alla Natura con occhi nuovi. E ieri sera, mentre infaticabile come sempre si trovava in California per un ciclo di conferenze, Jane ci ha lasciati. 🔗 Leggi su Dilei.it

