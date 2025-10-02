Morì dopo rito sciamanico | 4 indagati per la morte di Alex Marangon
C'è una svolta nell'inchiesta sul decesso di Alex Marangon, il 25enne trovato senza vita sul greto del fiume Piave a Vidor, nel Trevigiano, il 2 luglio del 2024, due giorni dopo aver partecipato a un rito sciamanico nell'Abbazia di Santa Bona, non distante dal luogo del tragico ritrovamento. La Procura di Treviso ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Si tratta degli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e dei due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo. L'ipotesi della procura. Secondo la ricostruzione del procura, la notte tra il 20 e il 30 giugno, il giovane barman di Marcon (Venezia) sarebbe precipitato dalla terrazza dell'Abbazia in preda a una crisi psicotica dovuta all'assunzione di sostante stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: dopo - rito
Gabriele Greggio sposo, le nozze con Carla Ballerio dopo il rito civile a dicembre: la dedica del padre Ezio
Dopo sei anni d’amore e due figlie, Andreas Muller e Veronica Peparini si sono uniti con rito civile in attesa delle nozze in chiesa del 29 settembre
“Lo benediceva dopo averlo abusato”: arrestato un prete che trasformava il crimine in rito
Alex Marangon morto dopo rito sciamanico, quattro indagati - X Vai su X
Alex Marangon morì dopo un rito sciamanico a Treviso, quattro indagati: avrebbero ceduto allucinogeni al giovane https://gazzettadelsud.it/?p=2107910 - facebook.com Vai su Facebook
Morì dopo rito sciamanico: 4 indagati per la morte di Alex Marangon - Il 25enne morì nella notte tra il 29 e il 30 giugno dopo aver partecipato a un rito sciamanico a Vidor (Treviso). Riporta msn.com
Morì durante un rito sciamanico: quattro persone indagate per la scomparsa del 25enne Alex Marangon - La Procura della Repubblica di Treviso ha formalmente iscritto nel registro degli indagati quattro persone in relazione alla morte di Alex Marangon, il giovane barista di 25 anni originario d ... Come scrive ildolomiti.it