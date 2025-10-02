Morì dopo rito sciamanico | 4 indagati per la morte di Alex Marangon

C'è una svolta nell'inchiesta sul decesso di Alex Marangon, il 25enne trovato senza vita sul greto del fiume Piave a Vidor, nel Trevigiano, il 2 luglio del 2024, due giorni dopo aver partecipato a un rito sciamanico nell'Abbazia di Santa Bona, non distante dal luogo del tragico ritrovamento. La Procura di Treviso ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati con l'ipotesi di morte come conseguenza di altro reato. Si tratta degli organizzatori dell'evento, Andrea Zuin e Tatiana Marchetto, e dei due curanderos colombiani Jhonni Benavides e Sebastian Castillo. L'ipotesi della procura. Secondo la ricostruzione del procura, la notte tra il 20 e il 30 giugno, il giovane barman di Marcon (Venezia) sarebbe precipitato dalla terrazza dell'Abbazia in preda a una crisi psicotica dovuta all'assunzione di sostante stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

